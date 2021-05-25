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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ 2021
26 мая,
ср
, 01:15
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Двуязычные дорожные указатели установят в Горном Алтае
25.05.21, 23:19
Источник:
Sibnet.ru
194
0
Фото: © правительство Республики Алтай
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Республика Алтай
#Транспорт и дороги
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great_america"заработная плата депутата не должна быть выше, чем у квалифицированного работника" - это где в России...
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