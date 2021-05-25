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Двуязычные дорожные указатели установят в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай
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Республика Алтай #Транспорт и дороги
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