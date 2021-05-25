Жительница Новосибирска «похоронила» отца ради денег

Заельцовский районный суд Новосибирска восстановил в правах мужчину, который был признан умершим по заявлению дочери, сообщается на сайте суда.

Дочь написала заявление о признании отца безвестно отсутствующими. Затем суд по заявлению дочери объявил мужчину умершим. Это позволило дочери получить квартиру отца.

Мужчина жил в Новосибирске у своей знакомой, получал пенсию по месту регистрации в Новосибирске. С дочерью у него сложились плохие отношения, встречались они изредка, последний раз он ее, когда она назначила ему встречу и просила, чтобы он выписался из квартиры, что он сделать отказался.

В октябре 2020 года он был в ООО «Центр жилищных услуг», где ему предложили сняться с регистрационного учета, но он вновь отказался.

О том, что он объявлен умершим, он узнал в марте 2021 года от начальника органа регистрационного учета МВД России «Куйбышевский», которая сообщила, что его паспорт недействителен. После обращения в суд мужчины, решение о признании его умершим, аннулировали.