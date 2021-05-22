Создатель «Спутник V» опроверг заявления об «экспериментах на людях»

Заявления о том, что массовая вакцинация — это эксперименты на людях не имеют ничего общего с реальностью. Подобные заблуждения стали возможными из-за того, что обыватель не знает, как регистрируется любая вакцина, сообщил замдиректора по научной работе центра имени Гамалеи и создатель вакцины «Спутник V» Денис Логунов.

«Спутник V» первая российская вакцина против коронавируса, выпущенная в гражданский оборот. Это векторная вакцина. Создают подобные вакцины, вставляя в геном неопасных вирусов, гены белков тех микроорганизмов, к которым необходимо выработать иммунитет. «Спутник V» создана на основе аденовируса.

«Векторные вакцины — это на сегодняшний день это уже обыденность. Сегодня векторные вакцины введены 100 миллионам человек…. Очень часто звучат такие заявления, что ставятся эксперименты на людях. Ничего подобного!» — отметил Логунов.

Он подчеркнул, что такие заявления возможны потому, что обыватель не знает, как регистрируют вакцины. По его словам, каждый регулятор в любой стране мира несет ответственность за безопасность препарата.

«Мы предоставляем все протоколы (исследований) не только нашему регулятору, но и регуляторам других стран… Ни один регулятор, находящийся в здравом уме не зарегистрирует вакцину, не посмотрев на эти данные», — констатировал ученый.

Создатель «Спутник V» выступил в субботу в Новосибирске на марафоне «Новые знания». Вместе с ним рассказали о создании вакцин генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов и директор центра «Вектор» Ринат Максютов.