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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Создатель «Спутник V» опроверг заявления об «экспериментах на людях»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай

Заявления о том, что массовая вакцинация — это эксперименты на людях не имеют ничего общего с реальностью. Подобные заблуждения стали возможными из-за того, что обыватель не знает, как регистрируется любая вакцина, сообщил замдиректора по научной работе центра имени Гамалеи и создатель вакцины «Спутник V» Денис Логунов.

«Спутник V» первая российская вакцина против коронавируса, выпущенная в гражданский оборот. Это векторная вакцина. Создают подобные вакцины, вставляя в геном неопасных вирусов, гены белков тех микроорганизмов, к которым необходимо выработать иммунитет. «Спутник V» создана на основе аденовируса.

«Векторные вакцины — это на сегодняшний день это уже обыденность. Сегодня векторные вакцины введены 100 миллионам человек…. Очень часто звучат такие заявления, что ставятся эксперименты на людях. Ничего подобного!» — отметил Логунов.

Он подчеркнул, что такие заявления возможны потому, что обыватель не знает, как регистрируют вакцины. По его словам, каждый регулятор в любой стране мира несет ответственность за безопасность препарата.

«Мы предоставляем все протоколы (исследований) не только нашему регулятору, но и регуляторам других стран… Ни один регулятор, находящийся в здравом уме не зарегистрирует вакцину, не посмотрев на эти данные», — констатировал ученый.

Создатель «Спутник V» выступил в субботу в Новосибирске на марафоне «Новые знания». Вместе с ним рассказали о создании вакцин генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов и директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

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Новосибирск #Наука #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

vad7958

Едро надо послать давно лес восстанавливать!!!)))))

paramedic

В октябре 2007 года на передаче Прямая линия с Владимиром Путиным 70-летний сотрудник новосибирского...

great_america

По идее для России это должно быть хорошо. Столько говорили о успехах в развити производства продовольствия...

Nik3316

кстати заметил как отмалчивается местный Максимка, для него это новость мозг взорвала))
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