Марафон «Новое знание» пройдет в Новосибирске

Этап просветительского марафона «Новое Знание» пройдет в субботу в Новосибирске. Перед слушателями выступят генеральный директор центра «Вектор», создатель вакцины «Спутник V», создатель «квантового блокчейна» и другие спикеры.

Марафон проходит с четверга по субботу в восьми городах России. Каждый город представляет свое направление: Новосибирск — наука и технологии, Санкт-Петербург — история и культура, Сочи — спорт, Нижний Новгород — индустрия и промышленность, Казань — информационные технологии, Москва — площадка Знание (коллаборация всех тем).

Спикерами марафона «Новое Знание» стали более 150 ярких представителей России и других стран, добившиеся успеха в различных сферах. Это выдающиеся деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели.

В четверг первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что среди приглашенных — спикеры с мировым именем: Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск.

В Новосибирске перед слушателями выступят: генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, создатель «квантового блокчейна» Алексей Федоров, академик РАН Павел Логачев, создатель вакцины «Спутник V» Денис Логунов и другие спикеры.