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Ученые показали внешность неандертальской женщины. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Британские ученые из Кембриджского университета реконструировали внешность неандертальской женщины возрастом 75 тысяч лет. Ее останки нашли в одной из пещер Курдистана на территории Ирака в 2018 году.

В ходе реконструкции ученые извлекли фрагменты черепа и другие кости из-под каменного завала, а затем восстановили скелет с помощью клея, говорится в сообщении на сайте научного учреждения.

После этого исследователи провели КТ-сканирование каждой обнаруженной части, чтобы максимально точно воссоздать первоначальную форму лица и челюстей. Команда также использовала методы судебно-медицинской экспертизы.

Внешность неандертальской женщины
Внешность неандертальской женщины
Фото: © University of Cambridge

Считается, что черепа неандертальцев имели огромные надбровные дуги и выступающую среднюю часть лица, из-за которой их носы казались более выдающимися. Однако реконструкция показала, что реальные различия между неандертальцами и современными людьми были не такими большими.

Анализ показал, что неандертальская женщина дожила до преклонного по меркам своей эпохи возраста — на момент смерти ей было около 45 лет.

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