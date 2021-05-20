Вице-премьер РФ назвал завышенной цену проекта метро в Красноярске

Стоимость строительства первой очереди метрополитена в Красноярске завышена и нуждается в корректировке, сообщил на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Я туда (в Красноярск) уже договорился отправить своих проектировщиков и считаю, что заявленная сумма в 100 миллиардов достаточно большая, мы найдем решение более дешевое, более оптимальное», — цитирует ТАСС вице-премьера.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году.

В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета был выделен 1 миллиард рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту «Чистый воздух» (нацпроект "Экология"). Проект метрополитена находится на рассмотрении Главгосэкспертизы.