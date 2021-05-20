НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Вице-премьер РФ назвал завышенной цену проекта метро в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
185 0
Фото: © Sibnet.ru

Стоимость строительства первой очереди метрополитена в Красноярске завышена и нуждается в корректировке, сообщил на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Я туда (в Красноярск) уже договорился отправить своих проектировщиков и считаю, что заявленная сумма в 100 миллиардов достаточно большая, мы найдем решение более дешевое, более оптимальное», — цитирует ТАСС вице-премьера.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году.

В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета был выделен 1 миллиард рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту «Чистый воздух» (нацпроект "Экология"). Проект метрополитена находится на рассмотрении Главгосэкспертизы.

Еще по теме
Почти 150 тыс. новосибирцев попробовали электросамокаты
Названа самая аварийная улица Новосибирска
Кемеровчане оценили видео о проблемах с транспортом в 60-е
Красноярский фотограф показал на видео мощь ледохода «Вайгач»
смотреть все
Красноярск #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Блогер расскажет о путешествиях по России на SSJ-100
Пойманная в Красноярске волчица погибла
Мэр Красноярска показал фото романтичного пешеходного перехода
Кубок России по спортивной гимнастике впервые пройдет в Новосибирске
Самое популярное
Манижа поднялась в обновленном прогнозе букмекеров на Евровидении
Определилась тройка фаворитов Евровидения-2021
Интерес сибирской молодежи к опасному контенту вырос вдвое
Вышел легендарный сборник игр Mass Effect
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
21 мая 16:15
(МСК)
Россия
Чехия
21 мая 16:15
(МСК)
Германия
Италия
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
30
Россия столкнулась с дефицитом древесины
23
Чубайс назвал причину своей ненависти к советской власти
21
Пашинян запросил у Путина военную помощь
20
ЕС призвал Россию отказаться от списка недружественных стран
19
Израиль ударом ракет разрушил здание в Газе с офисами СМИ. ВИДЕО
Sibnet.Ru