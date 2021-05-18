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Скандальное дело канских подростков передали в суд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Следователи передали в суд дело канских подростков, которых обвиняют в обучении для осуществления терроризма и изготовлении оружия, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Трех подростков задержали летом 2020 года. У школьников забрали телефоны, из переписки выяснилось, что подростки построили в Minecraft здание ФСБ и хотели его «взорвать». По версии следствия, школьники учились изготавливать взрывчатку и тренировались на пустырях.

В отношении 15-летних девятиклассников возбудили уголовное дело по статье 205.3 УК («Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности»), Одного из них также обвиняют по статьям 222 и 223 УК РФ (хранение боеприпасов и незаконное изготовление оружия). Родители подростков уверены, что правоохранительные органы сфабриковали дело.

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Красноярск #ЧП #Происшествия
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