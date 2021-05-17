Представлен смартфон с гигантской камерой

Компания Sharp представила смартфон Aquos R6 с самой большой камерой — аппарат получил новейший сенсор Samsung GN2 оптического формата 1/1,12 дюйма.

Это больше, чем у предыдущего рекордсмена Mi 11 Ultra. Эксперты отмечают, что рекордные размеры датчика изображения должны положительно сказаться на качестве фотографий. Примечательно, что для съемок смартфон использует объектив Leica Summicron.

Несмотря на размер, датчик изображения в Sharp Aquos R6 имеет не самое высокое разрешение — «всего» 20,2 МП. Сейчас некоторые смартфоны имеют разрешение более 100 мегапикселей. Впрочем, нередко это практически не влияет на качество снимков.

По своим характеристикам новинка относится к флагманским решениям — она получила мощный процессор Snapdragon 888, изогнутый OLED-экран диагональю 6,6 дюйма и разрешением 2730x1260 пикселей, а также кадровой частотой до 240 Гц.

Устройство имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, продвинутые камеры оснащены модулем 3D ToF. Ожидается, что продажи Sharp Aquos R6 стартуют во второй половине июня, перед этим станет известна цена смартфона.