Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Девять человек пострадали в ДТП с участием автобуса и мини-грузовика, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

Около 11.00 на кольцевой развязке «Красноярск-Железногорск» произошло столкновение рейсового микроавтобуса «Газель» маршрута №130 и мини-грузовика Toyota.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Газель» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

В момент ДТП в автобусе помимо водителя находилось восемь человек. В медицинское учреждение доставлены девять человек (пассажиры автобуса и водитель грузовика).

