Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Девять человек пострадали в ДТП с участием автобуса и мини-грузовика, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.
Около 11.00 на кольцевой развязке «Красноярск-Железногорск» произошло столкновение рейсового микроавтобуса «Газель» маршрута №130 и мини-грузовика Toyota.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Газель» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.
В момент ДТП в автобусе помимо водителя находилось восемь человек.
В медицинское учреждение доставлены девять человек (пассажиры автобуса и
водитель грузовика).