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Музей секса и ночной зоопарк покажут в ночь музеев в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ночь музеев-2021 пройдет в ночь на 15 мая в Новосибирске, среди самых необычных мест — музей секса и экскурсия по полуночному зоопарку.

Музеи постарались представить новые коллекции и необычные форматы. Будет работать 80 площадок акции как в Новосибирске, так и на территории региона.

Программа, которую подготовили специалисты Музея Новосибирска, будет проходить с 18.00 до 00.00. Она ориентирована на разную аудиторию.

Музей Новосибирска на основной площадке — контора Будагова на Большевистской, 7 устроит шумную ярмарку в духе базарных площадей Ново-Николаевска, на которой можно сыграть в дворовые игры, выпить горячего, купить диковинного, показать себя и посмотреть на людей.

В магазине интим-товаров «Казанова» пройдет мероприятие, на котором расскажут о том, как любовные отношения влияли на историю и архитектуру, как менялись представления о любви и красоте, расскажут про запрет парных танцев, «новую женщину», секс-символы прошлого и многое другое.

Гостям музея будут представлены уникальные экспонаты из коллекций Интегрального музея Академгородка, сети магазинов «Казанова» и частных коллекционеров. Каждые 30 минут проходят кураторские экскурсии, последняя — в 01.30.

Новосибирский зоопарк имени Ростислав Шило в очередной раз присоединится к международной акции «Ночь музеев». В темное время суток многие животные активны. Не мешая им, можно будет увидеть, чем они заняты. В рамках ночной экскурсии также состоится показательное кормление животных. В 22.00 от главного входа начинаются экскурсии по вечернему зоопарку. 




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