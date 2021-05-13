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Приложение для болельщиков МЧМ-2023 создадут в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Болельщики на Молодежном чемпионате мира по хоккею смогут использовать мобильное приложение, которое сориентирует в городе и даст актуальную информацию об играх, разработкой займется Минцифры Новосибирской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

Мобильное приложение поможет спланировать поездку, сообщит актуальную информацию о чемпионате (расписание игр, статистика, новости, трансляции, покупка билетов и пр.), расскажет о городах-организаторах, не даст заблудиться в городе, а также предоставит ряд других сервисов, благодаря которым болельщики смогут получить максимум пользы и удовольствия от турнира.

«Важно, чтобы болельщики, приехавшие к нам из других городов и стран, чувствовали себя уверенно, комфортно и безопасно, смогли в полной мере почувствовать атмосферу спортивного праздника. Наше сотрудничество с Министерством спорта РФ, а также с другими органами власти и компаниями, направлено именно на решение этой задачи», — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Молодежный чемпионат мира 2023 года по хоккею с шайбой пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. В первенстве принимают участие национальные сборные из 10 стран. Команды распределяются на две группы согласно рейтингу IIHF. Группа «A» вместе с хозяйкой турнира, сборной России, базируется в Новосибирске, группа «B» – в Омске. Полуфиналы, матч за третье место, финал, а также торжественные церемонии открытия и закрытия турнира пройдут в Новосибирске.

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Новосибирск #Хоккей #Интернет
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Топ комментариев

Nik3316

вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...

west_nik

т. е. все слова Стоуна - ложь?!А ты истину глаголишь?По моему он нейтральный, не заангажированный человек,...

Nik3316

ЦитатаСтоун это говорящая голова. Максимка, говорящая голова, это ты,)) причем достаточно необразованная....

Xermer

А деньги на эту инициативу, как всегда, возьмут в карманах простых граждан да?
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