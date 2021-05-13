НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новосибирец выиграл квартиру в лотерею

Источник:
Sibnet.ru
372 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Удачливый житель Новосибирской области по итогам 441 тиража «Жилищной лотереи» стал обладателем квартиры, сообщает пресс-служба Почты России.

Счастливый билет был куплен в одном из почтовых отделений Новосибирской области. Новая недвижимость стоила клиенту Почты России всего 100 рублей. Организаторы лотереи уточняют, что обладатель выигрышного билета вместо ключей от квартиры может получить ее денежный эквивалент – 1,6 миллиона рублей.

За первые три месяца 2021 года появилось пять победителей-клиентов Почты России, ставших лотерейными миллионерами. А в 2020 году жители Новосибирской области приобрели в отделениях Почты России более 594 тысячи счастливых лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей составила более 82 миллионов рублей.

Еще по теме
Новосибирский депутат заявила о нехватке у народа денег на еду
Россиянам простят миллиарды кредитных рублей
Документ о добровольном отказе от кредитов разработали в Госдуме
Эксперт отговорил бедных россиян от инвестиций
смотреть все
Новосибирск #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Зоозащитники нашли в Новосибирске собачий «концлагерь»
Новосибирск окутало дымкой от лесных пожаров
Школьник создал устройство для вакуумной камеры ИЯФ СО РАН
Новосибирский депутат заявила о нехватке у народа денег на еду
Самое популярное
Пираты взломали улучшенную версию Metro Exodus
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
Максим Чернявский помог Тимати с выбором в «Холостяке»
Windows 10 окончательно лишится Flash Player
Обсуждение (1)
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Nik3316

вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...

west_nik

т. е. все слова Стоуна - ложь?!А ты истину глаголишь?По моему он нейтральный, не заангажированный человек,...

Nik3316

ЦитатаСтоун это говорящая голова. Максимка, говорящая голова, это ты,)) причем достаточно необразованная....

pepelmetal

Ты в параллельной вселенной какой-то живёшь
Sibnet.Ru