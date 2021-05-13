Новосибирец выиграл квартиру в лотерею

Удачливый житель Новосибирской области по итогам 441 тиража «Жилищной лотереи» стал обладателем квартиры, сообщает пресс-служба Почты России.

Счастливый билет был куплен в одном из почтовых отделений Новосибирской области. Новая недвижимость стоила клиенту Почты России всего 100 рублей. Организаторы лотереи уточняют, что обладатель выигрышного билета вместо ключей от квартиры может получить ее денежный эквивалент – 1,6 миллиона рублей.

За первые три месяца 2021 года появилось пять победителей-клиентов Почты России, ставших лотерейными миллионерами. А в 2020 году жители Новосибирской области приобрели в отделениях Почты России более 594 тысячи счастливых лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей составила более 82 миллионов рублей.