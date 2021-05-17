Стильно, практично, патриотично: каким должен быть спортивный костюм

Удобный, безопасный, износостойкий и красивый — таким требованиям должен отвечать идеальный спортивный костюм. Представитель компании Budosport на примере костюмов Forward рассказала, на что обращать внимание при выборе спортодежды.

Компания Forward создана в 2003 году. Она экипирует сборные команды России на чемпионаты страны и Европы, выступает партнером и спонсором многочисленных спортивных федераций, мероприятий, а также профессиональных и любительских команд по различным видам спорта.

Материал

Ткань для спортивного костюма должна позволять коже дышать, обеспечивать хорошую вентиляцию и отводить влагу, также материал должен быть устойчивым к нагрузкам и простым в уходе.

Тренировочные костюмы Forward шьет из органического хлопка с технологией dry+, добавляя спандекс, чтобы материал не деформировался.

«Это легкая дышащая ткань, она отводит влагу и поддерживает оптимальную температуру тела. В этих костюмах удобно тренироваться в зале, на улице, также они подходят для путешествий и прогулок», — рассказывает заместитель генерального директора Budosport Дарья Сайбель .

Но спорт любит и искусственные материалы, главный из которых — полиэстер. Вещи из него не растягиваются, не мнутся, быстро сохнут и сохраняют свой внешний вид надолго.



Такая одежда всегда мягкая, легкая и приятная на ощупь. Синтетика не привлекает моль и других насекомых, что также отражается на долговечности вещи.

Из полиэстра с мембраной Forward отшивает ветрозащитную серию, а также парадные костюмы. Отдельная линейка — теплые костюмы из флиса. Это тоже синтетическое трикотажное полотн. Его преимущества — легкость, эластичность, износостойкость и простота в уходе. Флис не вызывает аллергию, он мягкий и приятный к телу.

Назначение

Forward выпускает разные линейки спортивных костюмов — тренировочные, парадные, ветрозащитные, флисовые.

Тренировочный костюм универсален, в нем можно отправиться на пробежку, заниматься на тренажерах в спортзале, пойти в поход или на прогулку по городу. В штанах свободного кроя удобно выполнять все виды упражнений.

Отдельная линейка — парадный костюм. У Forward они легкие, яркие и патриотичные — например, с орлом с российского герба и вышивкой «RUS». Полиэстер не повреждается под действием УФ-лучей, не выцветает и сохраняет свою окраску. Он устойчив к появлению пятен и легко отстирывается с помощью обычных моющих средств.

Ветрозащитная серия подойдет туристам, а также спортсменам, которые хотят согнать вес. При тренировке в них достаточно жарко. Также в этих костюмах можно просто гулять.

Флисовые костюмы подойдут для пробежки на улице в холодное время года или суток. Также их спортсмены надевают их под горнолыжную одежду. А еще в таком костюме можно кататься на велосипеде, ходить в походы и спать там в палатке, выезжать за город, на дачу и просто ходить дома.

Спортивный костюм должен строго соответствовать размеру одежды человека. Недопустимо, чтобы он был тесным или излишне свободным, так как выполнять физические упражнения будет крайне неудобно.

Дизайн

Выполнять упражнения в красивой, яркой спортивной форме гораздо приятнее, и это используют дизайнеры Forward при создании одежды.

Также в разработке линеек участвуют действующие российские спортсмены, которые тестируют костюмы и дают советы. Например, у Forward практически нет металлических деталей, мешающих при занятиях, а резинки-манжеты не передавливают руки и ноги, удобно регулируется пояс.

Так как Forward — национальный бренд спортивной одежды, то в декорировании используются такие принты, как орел, триколор, надписи «Россия» и «RUS». Их нанесение очень качественное, поэтому нет опасений, что важные символы случайно отпадут.

В новой коллекции костюмов весна-лето 2021 используются контрастные колорблоки синего, красного, голубого и белого цветов, а также стилизованный принт «двуглавый орел», выполненный в ультрамодном графическом стиле.

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