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Суд вынес приговор члену ОПГ из Забайкалья за убийство шести человек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Суд приговорил участника ОПГ «Кузинские» Евгения Климова, действовавшей в Москве и Забайкальском крае, к 16 годам лишения свободы в колонии строго режима. Он признан винновым в убийстве шести человек в 1990-е годы, сообщило краевое СУ СК России.

Суд установил, что Климов входил с состав ОПГ, которой руководил Андрей Кузнецов. Банда занималась организацией грузоперевозок на московских вокзалах. Вместе с коммерческим грузом, железнодорожным транспортом перевозили и оружие.

Конкурентов в коммерческой и преступной среде банда убивала. За шесть лет они лишили жизнь восемь человек. Лидера преступной группы Кузнецова в апреле приговорили к 16 годам лишения свободы. В 2020 году четырех участников банды суд также отправил в колонию, приговорив их к длительным срокам заключения.

В мае суд вынес приговор Климову. По данным суда и следствия, с 1993 по 1999 годы он убил шесть человек — членов другой организованной преступной группы. Уголовное дело в отношении Климова выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Его признали виновным по статье 102 УК РСФСР (убийство трех человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору) а также по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой и сопряженное с бандитизмом).

Приговором суда Климову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Забайкалье #Криминал
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