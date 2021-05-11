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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Жесткие диски в России резко подорожали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Розничные цены на жесткие диски в России выросли в два-три раза, сообщили представители крупнейших торговых сетей. Предположительно, причиной стала популярность новой криптовалюты Chia, для добычи которой требуются накопители.

Так, жесткие диски на 8 Тбайт сейчас обойдутся покупателям в 40 тысяч рублей, в то время как в начале апреля они продавались за 20 тысяч, а на 10 Тбайт — 90 тысяч рублей вместо 30 тысяч, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Статистика «Яндекс.Маркета» подтверждает резкий рост цен. В частности, жесткие диск Seagate SkyHawk на 8 Тбайт подорожал с начала апреля вдвое — до 39 990 рублей, а 10-террабайтная версия накопителя подорожала в 2,5 раза.

Руководитель направления «Компьютеры и ноутбуки» на Ozon Наталья Селихова связала изменение цен с запуском криптовалюты Chia, которая использует для майнинга накопители. По словам Селиковой, в апреле 2021 года был установлен рекорд по продажам дисков — 800 Пбайт.

Тема: Человек и компьютер
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