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Дороги размыло в Красноярском крае. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Паводок размыл дороги и мосты в Красноярском крае, жилые дома и дачные участки затопило, сообщает ГУ МЧС по региону.

В Ермаковском и Туруханском районах подтоплено 13 приусадебных участков. В пункте Ермаковское и поселке Александровский Шлюз Енисейского района ожидается рост уровня воды, возможно затопление дорог, приусадебных участков, хозяйственных построек, расположенных в пониженных участках местности.

Переливы участков автодорог произошли на автодорогах Тюхтет – Поваренкино, Богучаны – Бедоба, Бирилюссы-Сосновка-Маталассы, Каратузское-Старая Копь. Движение автомобилей на этих участках ограничено.

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Красноярск #ЧП #Происшествия
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