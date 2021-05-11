Дороги размыло в Красноярском крае. ВИДЕО

Паводок размыл дороги и мосты в Красноярском крае, жилые дома и дачные участки затопило, сообщает ГУ МЧС по региону.
В Ермаковском и Туруханском районах подтоплено 13 приусадебных участков. В пункте Ермаковское и поселке Александровский Шлюз Енисейского района ожидается рост уровня воды, возможно затопление дорог, приусадебных участков, хозяйственных построек, расположенных в пониженных участках местности.
Переливы участков автодорог произошли на автодорогах Тюхтет – Поваренкино, Богучаны – Бедоба, Бирилюссы-Сосновка-Маталассы, Каратузское-Старая Копь. Движение автомобилей на этих участках ограничено.
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