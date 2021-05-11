НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Эксперт по выживанию показал способы защиты от укуса клеща

Источник:
Sibnet.ru
458 1

Эксперт по выживанию в экстремальных условиях Георгий Федоров рассказал, как обработать одежду репеллентом, чтобы клещ не присосался.

Он отметил, что есть акарицидные репелленты, которые убивают клещей в течение 3-4 часов. Есть более мягкие средства, которые только отпугивают, например, все аэрозоли с приставкой «дета». Но это активное вещество, которое опасно и для человека.

«Нужно правильно обработать одежду репеллентом. Многие распыляют средство прямо на себя. Любой костюм лучше обрабатывать отдельно, к примеру, повесив на забор или на ветки. Не обязательно заливать весь костюм. Важно проработать зоны колен, пояса, подмышки, грудь, воротник. Обработку лучше проводить раз в сутки, причем, на несколько рядов. Оставьте одежду высохнуть после первого распыления и повторите еще раз», — сказал «ТВК Красноярск» Федоров.

Он отметил, что лучше использовать специальный энцефалитный костюм, но, если его нет, можно взять обычный скотч, перемотать штанины и манжеты рукавов. Обязательно надо осматривать себя и друзей во время отдыха на природе и после него.

Еще по теме
Вакцину от COVID привезут на берег Байкала
Врач из Забайкалья указал на преждевременную радость победы над COVID
Путин раскрыл результаты своего теста на антитела к коронавирусу
Сибиряки превратились в распространителей описторхоза
смотреть все
Красноярск #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Вакцину от COVID привезут на берег Байкала
Порядка 30 свидетелей допросят по делу бизнесмена Быкова
Фотограф снял красивые кадры ледяного Енисея на Таймыре
Фазель отчитался Путину о спортобъектах Омска и Новосибирска
Самое популярное
Игроки получили фотореалистичную Metro Exodus бесплатно
Вышла игра Resident Evil Village
Пираты взломали улучшенную версию Metro Exodus
Кузбасс накрыло зеленой пылью
Обсуждение (1)
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
55
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
49
Центр Сталина построят в России
28
Путин заявил о нехватке рабочих рук в стране
26
Путин поздравил страну с Днем Победы
26
Путин раскрыл результаты своего теста на антитела к коронавирусу
Sibnet.Ru