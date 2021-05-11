Эксперт по выживанию показал способы защиты от укуса клеща

Эксперт по выживанию в экстремальных условиях Георгий Федоров рассказал, как обработать одежду репеллентом, чтобы клещ не присосался.

Он отметил, что есть акарицидные репелленты, которые убивают клещей в течение 3-4 часов. Есть более мягкие средства, которые только отпугивают, например, все аэрозоли с приставкой «дета». Но это активное вещество, которое опасно и для человека.

«Нужно правильно обработать одежду репеллентом. Многие распыляют средство прямо на себя. Любой костюм лучше обрабатывать отдельно, к примеру, повесив на забор или на ветки. Не обязательно заливать весь костюм. Важно проработать зоны колен, пояса, подмышки, грудь, воротник. Обработку лучше проводить раз в сутки, причем, на несколько рядов. Оставьте одежду высохнуть после первого распыления и повторите еще раз», — сказал «ТВК Красноярск» Федоров.

Он отметил, что лучше использовать специальный энцефалитный костюм, но, если его нет, можно взять обычный скотч, перемотать штанины и манжеты рукавов. Обязательно надо осматривать себя и друзей во время отдыха на природе и после него.