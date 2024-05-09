Биохимик указала на спирт в неочевидных продуктах

Квашеная капуста — один из неочевидных продуктов, в которых содержится спирт, также он есть в перезрелых бананах и булочках для бургеров, сообщила биохимик Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова.

«В квашеной капусте, к примеру, количество этанола доходит до 2%», — цитируют «Известия» Поликарпову.

Эксперт объяснила, что спирт появляется в результате брожения. Поэтому же в небольшом количестве он есть в квасе (до 2,2%), кефире (до 0,4%), кумысе, айране, тане (от 0,2 до 2,5%).

Определенная концентрация спирта накапливается при приготовлении хлеба. В пшеничном и ржаном хлебе сохраняется до 0,29% алкоголя, а наибольшее его содержание оказалось в булочках для бургеров — 1,28%.

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Также при длительном или неправильном хранении может забродить мякоть фруктов и ягод. «В перезрелых бананов, к примеру, может содержаться до 0,4% алкоголя. Максимальная концентрация спирта отмечается в более мягкой и потемневшей части плодов, поэтому ее необходимо срезать перед употреблением», — отметила биохимик.

Во фруктовых и ягодных соках также присутствует спирт. В виноградных алкоголя — 0,29–0,88%, в яблочных — 0,06–0,66%, в апельсиновых — 0,16–0,73%.

Такие незначительные концентрации алкоголя не могут оказать негативного действия на организм. Но беременным, детям и бывшим алкоголикам стоит ограничить или избегать продукты и напитки, содержащие спирт.