Россия расценит передачу истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.

По его словам, «нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все».

При этом министр отметил, что поставка боевых истребителей F-16 никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения. «Эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений», — предупредил Лавров.