Экс‑главком ВСУ Залужный рассказал о войнах XXI века

Конфликт России и Украины определит черты всех дальнейших войн нынешнего столетия, заявил экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

По его словам, речь идет не столько о применении беспилотников, сколько об использовании инновационных технологий в целом для того, чтобы противостоять противнику.

При этом в боевых действиях на данном этапе сторонам не будет достаточно только технологических ресурсов, и «единственным выходом может быть увеличение количества человеческих ресурсов, участвующих в боевых действиях», приводит РБК мнение Залужного.

«Общество должно согласиться временно отказаться от ряда свобод ради выживания. Современные войны, к сожалению, носят тотальный характер. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом», — считает экс-главком ВСУ.

Залужный был главкомом ВСУ с 2021 года, его уволили с этой должности 8 февраля 2024 года, а в начале марта президент Украины Владимир Зеленский назначил его послом в Великобритании.