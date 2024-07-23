НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Экс‑главком ВСУ Залужный рассказал о войнах XXI века

Источник:
РБК
254 1

Конфликт России и Украины определит черты всех дальнейших войн нынешнего столетия, заявил экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

По его словам, речь идет не столько о применении беспилотников, сколько об использовании инновационных технологий в целом для того, чтобы противостоять противнику.

При этом в боевых действиях на данном этапе сторонам не будет достаточно только технологических ресурсов, и «единственным выходом может быть увеличение количества человеческих ресурсов, участвующих в боевых действиях», приводит РБК мнение Залужного.

«Общество должно согласиться временно отказаться от ряда свобод ради выживания. Современные войны, к сожалению, носят тотальный характер. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом», — считает экс-главком ВСУ.

Залужный был главкомом ВСУ с 2021 года, его уволили с этой должности 8 февраля 2024 года, а в начале марта президент Украины Владимир Зеленский назначил его послом в Великобритании.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Более 500 тыс. военных НАТО приведены в боевую готовность
НАТО в конфликте на Украине прошла путь от эйфории до отчаяния
США усмотрели новую угрозу в российских ледоколах
СМИ узнали о готовности Зеленского к переговорам с Россией
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский признал невозможным полный возврат территорий
Роза Сябитова вывела из себя участников шоу «Место силы»
ВСУ применили против российской армии химическое оружие
Застрелена бывшая депутат Рады Ирина Фарион
Обсуждение (1)
О самом главном
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

"Он предложил выдвинуть 59-летнюю вице-президента Камалу Харрис" Эта ещё тупее)

Captain Nemo

Статья про Европу, а не про то кто и что и как кого в России.Туран Дуран ты

nicollaich

Мужик-голова!Всё чотко сказал.

Uynachalnica

"Рынок труда повернулся в сторону работников без дипломов, которые зарабатывают больше образованных за...