Более 500 тыс. военных НАТО приведены в боевую готовность

Более 500 тысяч военнослужащих НАТО находятся в состоянии повышенной готовности, заявила официальный представитель альянса Фарах Дахлалла.

С 2014 года Североатлантический альянс претерпел самую значительную трансформацию в коллективной обороне за поколение, приводит «Лента.ру» слова представителя НАТО, сказанные ей в интервью CNN.

«Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны», — подчеркнула Дахлалла

Ранее стало известно, что НАТО не сможет привлечь более 300 тысяч военных в случае конфликта с Россией.

«На бумаге европейские страны-участницы альянса имеют в общей сложности 1,9 миллиона военнослужащих. Но на самом деле им будет достаточно трудно привлечь к участию в конфликте более 300 тысяч военных — и даже в этом случае подготовка потребует месяцев», — сообщалось в статье The Financial Times.