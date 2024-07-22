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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Более 500 тыс. военных НАТО приведены в боевую готовность

Источник:
«Лента.ру»
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Более 500 тысяч военнослужащих НАТО находятся в состоянии повышенной готовности, заявила официальный представитель альянса Фарах Дахлалла.

С 2014 года Североатлантический альянс претерпел самую значительную трансформацию в коллективной обороне за поколение, приводит «Лента.ру» слова представителя НАТО, сказанные ей в интервью CNN.

«Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны», — подчеркнула Дахлалла

Ранее стало известно, что НАТО не сможет привлечь более 300 тысяч военных в случае конфликта с Россией.

«На бумаге европейские страны-участницы альянса имеют в общей сложности 1,9 миллиона военнослужащих. Но на самом деле им будет достаточно трудно привлечь к участию в конфликте более 300 тысяч военных — и даже в этом случае подготовка потребует месяцев», — сообщалось в статье The Financial Times.

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Топ комментариев

GammiPluh

Отходят к границам 91 года... 1891 года

pepelmetal

Мдааа, ну если ты её не знаешь, тогда как ты вообще можешь что-то про конфликт с окраиной против России...

pepelmetal

"ненавидеть каждого по национальному признаку это фашизм называется" Чем и занималась пораскинувшая мозгами...

Modz

Даже после нескольких выстрелов в голову, это чудо не сразу померло.