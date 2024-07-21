США усмотрели новую угрозу в российских ледоколах

Россия наращивает боевую мощь в Арктике, и НАТО срочно необходим план противодействия, заявил экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

Президент России Путин имеет активную и последовательную арктическую программу, пишет Ставридис в статье, опубликованной в Bloomberg. «Москва расширяет и обновляет свой и без того внушительный ледокольный флот: только за последние четыре года русские спустили на воду три новых атомохода, и минимум еще три находятся на верфях», — констатировал он.

«Но недавно восхищение НАТО вызвали ходовые испытания совершенно нового и весьма впечатляющего боевого ледокола под названием "Иван Папанин". Ожидается, что этот военный корабль — дизель-электрический, а не ядерный — станет полностью работоспособным к концу года. Вскоре за ним последуют еще два представителя того же класса», — обратил внимание адмирал.

По его словам, предыдущие российские ледоколы не были вооружены. Новые же корабли обладают внушительной ударной мощью: 76-мм высокоскоростной пушкой и пусковыми установками для противокорабельных и крылатых ракет. «Так что у русских скоро появится боевой корабль, способный ломать паковый лед практически в любых зимних условиях», — подчеркнул Ставридис.

«У ВМС США ледоколов нет вовсе. Старинный корабль Polar Star береговой охраны, введенный в эксплуатацию в 1976 году, дышит на ладан в сухом доке», — заключил адмирал.