НАТО охватила эйфория, когда Россия начала спецоперацию на Украине, но радость постепенно начала сменяться тревогой, вслед за которой пришло отчаяние, пишет научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский.

Начавшаяся российская спецоперация на Украине вызвала в штаб-квартире НАТО чувство эйфории. «Стратегия предполагала, что Запад сознательно пойдет на крах Украины, чтобы в ответ ввести разрушительные экономические санкции. Конечной целью было уничтожение российской экономики, отставка Путина и, в итоге, ликвидация России как европейской державы», — написал Марковский в статье, опубликованной American Thinker

Но, несмотря на сотни миллиардов долларов массовые поставки современных вооружений, сотни тысяч убитых и раненых, а также масштабное разрушение украинской инфраструктуры, за два с половиной года НАТО не удалось достичь ни одной из поставленных целей, отметил эксперта

«Власть Путина остается непоколебимой, а санкции не смогли существенно повлиять на российскую экономику. Более того, Россия преуспела в развитии военно-промышленного комплекса, разрабатывая и производя передовое оружие, нередко превосходящее западные аналоги», — пояснил Марковский.

По его словам, конфликт уже ускорил создание грозной антизападной коалиции, куда в настоящее время уже вошли Россия, Китай, Иран и Северная Корея. В будущем в него наверняка вольются и другие страны, поскольку конфликт продолжается. Этим непременно все и кончится, поскольку НАТО мастерски развязывает войны, а потом не знает, как их закончить.

«Если коалиция превратится в альянс, она превзойдет НАТО по части человеческих и природных ресурсов, экономической мощи и военного потенциала. В счете, это может стать серьезнейшим геополитическим просчетом Америки за всю историю, поскольку этому сопернику будет по силам ослабить господство США и сократить их влияние», — заключил Марковский.