Почти половина россиян делают 10 тысяч шагов в день

Почти половина (40%) россиян делают 10 тысяч шагов в день и только менее 1% двигаются в два раза больше, следует из опроса, проведенного DDX Fitness.

У 21,6% есть шагомер (в «умных» часах или на смартфоне), но они им не пользуются. А 25,4%, наоборот, таким образом контролируют каждый свой шаг. 27,5% изредка поглядывают на виджет или устройство. 25,5% вообще неважно, как много они двигаются, приводит «Газета.ру» исследование DDX Fitness.

Минимум 10 тысяч шагов в день делают 40% опрошенных. 12,7% проходят 15 тысяч, 5% — 20 тысяч, 0,8% — 25 тысяч и 0,7% — еще больше.

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Помимо активности для здоровья, хорошего самочувствия и красоты важен и сон. Большинство (40,3%) отводит на него 6-7 часов. Положенные 7-8 часов спят 34,5%. Еще 11,1% хватает (или так получается) 4-6 часов.

А 7,5% важно проводить в постели не менее 8-10 часов, иначе с утра глаза не открываются. Тем временем 6,7% на буднях спят как придется, а на выходных — хоть до полудня и дальше.