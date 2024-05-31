Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости корью

Число случаев заражения корью в России снижается с апреля, после подъема, который наблюдался в марте, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Россия — практически единственная страна, которая проводит иммунизацию мигрантов. Эта работа продолжается и в 2024 году. Проводимые мероприятия позволили стабилизировать ситуацию в целом по стране. Пик циклического подъема отмечался в марте 2024 года, с апреля заболеваемость корью снижается», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 2023 год стал периодом очередного циклического подъема заболеваемости корью, который отмечается каждые четыре-шесть лет. «С учетом приостановления циркуляции вируса кори в период пандемии коронавируса, эпидпроцесс протекал более активно», —пояснили в пресс-службе.

Благодаря вакцинации более 90% очагов заражения не имеют распространения, то есть фиксируются единичные случаи заболеваемости. «Всего в очагах в 2023 году было определено около 1,4 миллиона контактных, из них подлежало прививкам 272 тысячи контактных, своевременно были привиты 75% от подлежащих», — сказано в сообщении.