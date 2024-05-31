НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости корью

Источник:
Sibnet.ru
254 0

Число случаев заражения корью в России снижается с апреля, после подъема, который наблюдался в марте, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Россия — практически единственная страна, которая проводит иммунизацию мигрантов. Эта работа продолжается и в 2024 году. Проводимые мероприятия позволили стабилизировать ситуацию в целом по стране. Пик циклического подъема отмечался в марте 2024 года, с апреля заболеваемость корью снижается», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 2023 год стал периодом очередного циклического подъема заболеваемости корью, который отмечается каждые четыре-шесть лет. «С учетом приостановления циркуляции вируса кори в период пандемии коронавируса, эпидпроцесс протекал более активно», —пояснили в пресс-службе.

Благодаря вакцинации более 90% очагов заражения не имеют распространения, то есть фиксируются единичные случаи заболеваемости. «Всего в очагах в 2023 году было определено около 1,4 миллиона контактных, из них подлежало прививкам 272 тысячи контактных, своевременно были привиты 75% от подлежащих», — сказано в сообщении.

Еще по теме
Новосибирский вирусолог заявил о риске эпидемии кори и коклюша
Почти половина россиян делают 10 тысяч шагов в день
Ночные кошмары оказались предвестниками серьезных болезней
Диетолог указала на невозможность полного отказа от сахара
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стало известно о возможной отставке главы Алтайского края
МИД предупредил о сокрушительном ответе России на нападение
Германия забила тревогу из‑за российского оружия
Президент Эстонии пообещал «поставить Россию на колени»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
36
Почему оптоволоконный интернет лучше витой пары
34
Главком ВСУ утвердил прием французских военных на Украине
28
Политолог рассказал, почему санкции только усилили Россию
24
МИД предложил Путину исключить «Талибан» из списка запрещенных
24
Школьниц заставили снять трусы перед ЕГЭ