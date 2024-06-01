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Диетолог назвала максимальную дозу мороженого

Источник:
РИА Новости
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Максимальная недельная доза мороженого составляет три порции, рассказала диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.

Таким образом, без вреда для здоровья можно съедать одну штуку мороженого каждые два дня. Врач предупредила, что регулярно есть мороженое можно только тем, у кого нет проблем с горлом и органами пищеварения.

Пичугина напомнила, что в составе мороженого есть сахар, а вместо сливок производители могут добавить растительные жиры. Поэтому сильное увлечение такими жирами приводит к заболеваниям сердца и сосудов.

Специалист также посоветовала внимательно изучать состав мороженого на упаковке — в натуральном продукте обычно содержатся молоко, сливки и сахар с минимумом различных добавок.

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Жизнь #Здоровье #Еда
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-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

userkc

880 километров квадратных это квадрат 30 на 30 километров

matsko25

И Налоги в 22%... Люди новая Нефть!

Asd10

"Началась самая увлекательная из охот - охота на человека. " О. Бальзак.