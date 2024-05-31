Новосибирский вирусолог заявил о риске эпидемии кори и коклюша

Россия находится на пороге эпидемии кори и коклюша из-за низкого коллективного иммунитета и увеличившегося числа антивакцинаторов, сообщил вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов на пресс-конференции в Москве.

«На самом деле, мы стоим, может быть, на пороге весьма значительной эпидемии и кори, и коклюша», — цитирует ТАСС Нетесова.

По словам ученого, коклюш крайне редко встречался 10 лет назад, а сейчас идет нарастание случаев заболевания. Это произошло потому, что люди «не заморачивались» с вакцинацией во время пандемии. Также выросло число антивакцинаторов.

«Люди сами себе повышают риск (развития) таких заболеваний, повышают очень сильно, потому что детей не вакцинируют даже в первый год жизни», — отметил Нетесов.

Вирусолога поддержал педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус. Он назвал проблему с корью и коклюшем настолько важной, что она даже на одном уровне ни с FLiRT (новый штамм коронавируса), ни с бруцеллезом не стоят.

По словам врача, коклюш может стать причиной синдрома внезапной детской смерти. Нетесов добавил, что от кори есть осложнения, которые приводят к развитию болезни по типу Альцгеймера — подострому склеротическому панэнцефалиту, причем в раннем возрасте.