Названы простые способы взбодриться за рулем

Российские водители, чувствуя усталость, прибегают к потреблению энергетиков, чтобы взбодриться. Однако есть более безопасные и эффективные альтернативы — вода, кофе и чай, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Справиться с усталостью и проснуться помогает обычная вода, которая может быть немного прохладной, а также чай или кофе», — отметила специалист в интервью радио Sputnik.

С помощью жидкости человек поддерживает свой водный баланс и способствует активизации обменных процессов. Кроме этого, в чае и кофе содержится кофеин, который обладает стимулирующим, антигипоксантным действием на центральную нервную систему.

Для более выраженного эффекта можно также подсластить чай или кофе, потому что сахар послужит дополнительным источником энергии для вашего уставшего мозга, хотя бы ненадолго, посоветовала Романенко.

Взбодриться также помогает горький шоколад за счет содержания кофеина. Еще один способ — съесть несколько сладких фруктов. Простые углеводы быстро поступают в мозг и ненадолго дают ощущение бодрости.