Автомобили новее 2015 года оказались смертельно опасными

Воздух в салонах новых автомобилей, продолжительное время стоящих в пробке, становится потенциально опасным, в нем накапливаются канцерогены в виде огнестойких химикатов, которые в первую очередь влияют на легкие.

Опасные антипирены были найдены в салонах автомобилей, выпущенных с 2015 года, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Environmental Science and Technology. С этого времени производители стали использовать такие вещества в материалах внутренней отделки.

Главная причина появления антипиренов в пенопласте сидений и других материалах — новый стандарт воспламеняемости, который призван повысить стойкость автомобильного салона к огню. Для этого производители обрабатывают салон специальной пеной TCIPP.

В частности, протестированные автомобили содержали химическое вещество, известное как трис-фосфат. Различные вариации этого антипирена с 2020 года входят в список канцерогенов, утвержденный Национальной токсикологической программой США.

Езда по пробкам замедляет обновление воздуха в салоне. При этом более теплая погода была связана с более высокими выбросами химикатов из-за высоких температур. По мнению ученых, нахождение человека в таком салоне более часа в день представляет собой серьезную опасность для здоровья.