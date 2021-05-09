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МВД сообщило о пропаже министра здравоохранения Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский
Фото: © youtube.com/ ГТРК Иртыш

Министр здравоохранения Омской области и бывший главврач больницы, где лечили Алексея Навального Александр Мураховский, пропал в пятницу в болотистой местности в лесу. Пока удалось найти только его квадроцикл, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-службы регионального ГУ МВД.

«Мы можем официально подтвердить, что пропал гражданин Мураховский. Квадроцикл удалось обнаружить с вертолета. Поиски пропавшего продолжаются», — прокомментировал представитель ведомства.

Сообщение о пропаже поступило в полицию в субботу. Обратившиеся рассказали, что в пятницу Мураховский находился на охотбазе деревни Поспелово. 

Он сел на квадроцикл и отправился в в лес, но назад не вернулся. В течение суток товарищи пытались найти его своими силами, но потерпев неудачу, обратились в полицию.

По данным МВД, местность, где пропал министр здравоохранение заболочена. Поисками занимаются сотрудник МВД, Росгвардии, охотинспекторы и местные жители.

Мураховский занял пост министра здравоохранения в ноябре 2020 года. Перед этим он работал главным врачом больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске, где лечился оппозиционер Алексей Навальный.

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Омск #Происшествия #Местная власть
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