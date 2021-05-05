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Sony прекратила продажу зеркальных фотокамер

Источник:
Engadget
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Фото: Samuel Mardel / CC BY-SA 4.0

Японская компания Sony удалила всю информацию о своих последних выпущенных зеркальных камерах A99 II, A77 II и A68 с официального сайта. Данные модели больше не доступны для приобретения.

Последней анонсированной зеркальной камерой Sony стала 42-мегапиксельная A99 II, выпущенная в 2016 году. В 2020 компания представила адаптер, который позволил владельцам камер с байонетом E использовать объективы с байонетом A.

В Японии первое место по объему продаж цифровых камер занимает корпорация Canon, контролирующая 36,8% рынка. На втором месте находится Sony с 19,5%, на третьем — Nikon с 12,6%.

При этом в сегменте беззеркальных устройств лидирует Sony, поставившая в течение прошлого года 1,15 миллион таких камер. Далее следует Canon и Nikon. В целом продажи в 2021 году беззеркальных фотоаппаратов обогнали показатели зеркальных камер.

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Технологии #Техника
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