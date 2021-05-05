Фигуранта дела канских подростков отпустили из СИЗО

Красноярский краевой суд признал незаконным продление ареста для канского подростка, которого обвиняют в участии в террористическом сообществе, его отпустили домой, сообщил адвокат Владимир Васин.

Суд не избрал подростку другой меры пресечения, поэтому школьник вышел из СИЗО. Свою вину он не признает. Парень провел в СИЗО почти год.

«Ребенок дома — это самое главное. Впереди суд. Дальнейшие планы — защищаться в суде от всех обвинений и доказывать свою позицию. Я очень рад, потому что дома всегда лучше. Угрозы обществу он не представляет. Да и не представлял, я думаю, той угрозы, которую вкладывают следственные органы и сторона обвинения», – рассказал «ТВК Красноярск» Васин.

Трех подростков задержали летом 2020 года. У школьников забрали телефоны, из переписки выяснилось, что подростки построили в Minecraft здание ФСБ и хотели его «взорвать». По версии следствия, школьники учились изготавливать взрывчатку и тренировались на пустырях.

В отношении 14-летних девятиклассников возбудили уголовное дело по статье 205.3 УК («Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности»), 205.4 УК («Организация террористического сообщества и участие в нем»). Одного из них также обвиняют по статьям 222 и 223 УК РФ (хранение боеприпасов и незаконное изготовление оружия).

Двое школьников провели девять месяцев в СИЗО, один находится под домашним арестом. Родители подростков уверены, что правоохранительные органы пытаются сфабриковать дело.