Новосибирцы сыграли в виртуальную Монстрацию

Новосибирская компания VR CORP создала виртуальную игру про ежегодное абсурдное шествие — Монстрацию, в ней приняли участие 424 человека, сообщил Sibnet.ru директор компании Андрей Терехин.
«Из-за пандемии акция 2020 года была отменена, и мы, как
разработчики приложений виртуальной и дополненной реальности, решили создать
виртуальное пространство, в котором каждый из монстрантов мог бы добавить свой
плакат и посмотреть плакаты других участников. Так родилась идея Онлайнстрации»,
— сказал Терехин.
В 2021 году властями акция снова не была разрешена по
официальной причине из-за коронавируса. Тогда Онлайнстрацию запустили снова. Фактически
она представляет собой игру, реализованную в виде веб-приложения.
В итоге приложение получилось намного качественнее по
графике и интереснее по событиям. Были переработаны модели демонстрантов, а для
оцепления были созданы бойцы ОМНО с собственными стратегиями поведения.