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Новосибирцы сыграли в виртуальную Монстрацию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено VR CORP

Новосибирская компания VR CORP создала виртуальную игру про ежегодное абсурдное шествие — Монстрацию, в ней приняли участие 424 человека, сообщил Sibnet.ru директор компании Андрей Терехин.

«Из-за пандемии акция 2020 года была отменена, и мы, как разработчики приложений виртуальной и дополненной реальности, решили создать виртуальное пространство, в котором каждый из монстрантов мог бы добавить свой плакат и посмотреть плакаты других участников. Так родилась идея Онлайнстрации», — сказал Терехин.

В 2021 году властями акция снова не была разрешена по официальной причине из-за коронавируса. Тогда Онлайнстрацию запустили снова. Фактически она представляет собой игру, реализованную в виде веб-приложения.

В итоге приложение получилось намного качественнее по графике и интереснее по событиям. Были переработаны модели демонстрантов, а для оцепления были созданы бойцы ОМНО с собственными стратегиями поведения.  

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