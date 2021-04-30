Животные в Сибири одним из первых получат вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины «Карнивак-Ков» для животных направят в несколько регионов России, в том числе в Иркутск и Новосибирск, сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

Научный институт Россельхознадзора уже начал выпускать для животных. Максимальный объем выпуска может составить 3 миллиона доз в месяц. При наличии заказа, этот объем может быть увеличен до 5 миллионов.

«Партия произведенной вакцины уже забронирована и в кратчайшие сроки будет направлена в ряд городов и регионов РФ», — цитирует ТАСС Мелано.

Первую партию распределят между несколькими регионами. Это Москва, Московская область, Республику Крым, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Челябинск, Тверь, Тольятти.