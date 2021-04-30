Варламов назвал Новосибирск самым грязным городом России

Урбанист Илья Варламов составил список самым грязных городов России этой весной, рейтинг возглавил Новосибирск.

«Каждую весну природные катаклизмы приводят к тому, что города затапливают грязь, говно и вода, а улицы превращаются в бездорожье. Сегодня я собрал для вас топ 10 самых грязных городов страны», — сказал Варламов.

На первое место он поставил Новосибирск, как самый грязный весной город, утопающий в пыли и лужах. «Город-сугроб весной закономерно превратился в город-лужу и в город-грязь», — сказал Варламов.

Кроме Новосибирска в рейтинг вошли и другие сибирские города. На третьем месте оказался Омск, на седьмом месте Томск, а на восьмом — Красноярск.

«Город с 10-рублевой купюры выглядит так, как будто на его уборку только 10 рублей и выделили», — сказал блогер.