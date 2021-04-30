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Врач рассказала об опасности наползания клещей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Наползание клеща опасно, особенно если есть микротравмы на коже, поэтому не стоит их трогать без перчаток, сообщила в пятницу журналистам завотделением нейроинфекции Городской инфекционной клинической больницы N1 Татьяна Бурмистрова.

«Клеща голыми руками (снимать нельзя), контакт с клещом опасен, на коже могут быть микротравмы и трещины», — отметила Бурмистрова.

Из-за этого даже от контакта с клещом есть небольшая вероятность заражения клещевым энцефалитом. Также она отметила, что часто клещей приносят в дом с полевыми цветами или заносят собаки и кошки. А потом клещ попадает на человека и кусает. Также вирус клещевого энцефалита может переносится через сырое молоко коз и коров.

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