Упомянутый Путиным завод в Новокузнецке стал экологичнее

Газоочистная установка, улавливающая почти 100% твердых частиц, введена в строй на Новокузнецком алюминиевом заводе, сообщила пресс-служба правительства Кузбасса. Завод упоминал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Путин в послании пообещал, что государство поддержит модернизацию алюминиевых заводов в Братске, Иркутске, Красноярске и Новокузнецке.

На Новокузнецком заводе очередная «сухая» газоочистная установка введена в строй. Она позволяет улавливать более 99% твердых частиц.

Новая технология газоочистной установки разработана инженерно-технологическим центром РУСАЛа. Двухступенчатая система, включающая мокрый и сухой тип газоочистки, обеспечивает свыше 99% очистки по основным ингредиентам. В 2020 году данная разработка победила в номинации «Инновационные эффективные технологии в промышленности и энергетике» Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского.

В 2021 году на Новокузнецком алюминиевом заводе компании будет модернизировано еще 97 электролизеров. Объем финансирования составит 900 миллионов рублей — почти на треть больше, чем в 2020 году.