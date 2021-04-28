Пандемия увеличила спрос на курьеров в Новосибирске в девять раз

Спрос на курьеров с прошлого года в Новосибирске вырос в девять раз из-за пандемии коронавируса, выяснили аналитики «VK Работа» вместе со специалистами сервиса «Самокат».

«За год спрос на курьеров в Новосибирске вырос в девять раз, пик пришелся на январь 2021 года. Вместе со спросом в шесть раз выросло и количество откликов на вакансии курьеров», – сказано в данных исследования.

Средняя зарплата курьера в Новосибирске за год выросла на 23%. По данным на март 2021 года, она составляет 50,7 тысячи рублей. Также оказалось, что 37% курьеров в Новосибирске – это молодые люди в возрасте 18-24 лет.