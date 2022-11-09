Подготовленная для собеседования самопрезентация дает хороший старт карьере. Но не все знают, как разрекламировать себя правильно, без риска получить обратный эффект.

Соискатель не может точно знать, что ждет его на собеседовании. Рекрутер и работодатель могут так составить вопросы, что беседа примет неожиданный оборот. Но такие хитрости используются нечасто, большинство компаний хотят получить четкие ответы на простые вопросы.

«Поэтому просто приготовьтесь», — посоветовала эксперт сервисов «Готовое резюме» и «Карьерная консультация» HeadHunter.ru Мария Оборина.

А к чему готовиться?

По большому счету, не имеет значения, как пойдет беседа, и насколько изощренные вопросы подготовит рекрутер, потому что все они сводятся к пяти основным. О чем нужно обязательно рассказать:

О себе

Достижениях

Неудачах

Причинах ухода с предыдущих мест работы

Желаемых обязанностях и зарплате

Как кратко рассказать о себе

Просьба рассказать о себе на собеседованиях самая распространенная, но она до сих пор вводит в ступор некоторых соискателей. Люди теряются и начинают рассказывать о личной жизни, родственниках, собаках и кошках. В итоге путают себя и удивляют работодателя.

А правильный ответ на вопрос «о себе» приносит 70% успеха на собеседовании.

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Надо помнить, что компания, нанимающая сотрудника, фактически покупает опыт и компетенции потенциального сотрудника, а не его увлечения. И на собеседовании хочет получить конкретную информацию о «товаре».

А значит рассказывать нужно об образовании и карьере.

«Я окончил такой-то вуз, начал работать в такой-то компании, затем перешел в другую», — объяснила Оборина, добавив, что если опыт работы большой, то лучше ограничиться периодом за последние несколько лет.

Рассказывая о работе, лучше избегать личных оценок, и передавать информацию как можно суше: должность, зона ответственности, задачи, действия, причины перехода с одного места работы на другое.

О достижениях без бахвальства

К вопросу о достижениях лучше готовиться по схеме – задача, действие, результат.

«Например, передо мной стояла задача увеличить объем продаж на 30%. Я структурировал, предложил, доработал… И это позволило увеличить, ускорить, систематизировать...», — привела пример специалист сервиса по поиску работы.

Но не нужно приписывать все заслуги себе, если работа была командной. Участие в проектах также высоко оценивается. Достижения – это не обязательно выполнение сверхзадач одним человеком.

Если соискатель вложился в проект на предыдущем месте, это тоже результат. Поэтому не надо стесняться рутинной работы, она зачастую самая сложная. «Учитесь хвалить себя, это очень важно для интервью», — порекомендовала Оборина.

О неудачах без эмоций

Это может показаться странным, но не менее важны для самопрезентации и неудачи в работе. И преподносить их нужно по похожей схеме — ситуация, действие, итог и выводы.

Работодатель хочет понять, может ли потенциальный сотрудник делать выводы из неудачного опыта и брать на себя ответственность, не сваливая вину на других людей и не пеняя на обстоятельства.

Но не стоит усердствовать с самокритикой, показывать примеры самоуничижения. Сотрудник с задатками ослика Иа тоже вряд ли понравится работодателю.

Про увольнение — корректно

«Мне стало скучно», «руководитель был не очень», «мало денег», «плохой коллектив» — все это похоже на жалобы. И это способно безнадежно испортить впечатление о соискателе, даже если до этого он удачно презентовал свой опыт.

Лучше рассказать о стремлениях, о желании выйти на новый уровень и объяснить, почему на предыдущем месте этого невозможно было достичь.

«Я понял, что мне интересно сменить задачи и расширить функции. На предыдущем месте работы у меня не было такой возможности... С этого можно начать», — привела пример Оборина.

Об ожиданиях и зарплате

Самое нелепое, что может случиться на собеседовании — человек не знает, чем занимается компания, куда он пришел устраиваться. Один из самых провальных диалогов выглядит примерно так:

— Чем вы хотите заниматься у нас?

— А чем вы тут занимаетесь?

Также странно выглядит невнятный ответ на вопрос о заработной плате. Работодатель справедливо рассуждает, что если специалист компетентен, то он знает сколько стоит его работа и какие суммы предлагают другие компании на рынке труда. Его насторожит как слишком маленький, так и слишком высокий запрос.

Поэтому к вопросу о заработной плате тоже лучше подготовиться, определив для себя в голове три цифры: минимум, комфорт и максимум.

Минимум — это самая маленькая сумма, на которую соискатель готов согласиться. Бывают ситуации, когда человек ради интересных задач и проектов готов согласиться на вознаграждение меньшее, чем на предыдущем месте работы.

Комфорт — это оптимальная заработная плата, которой соискателю хватает на все необходимое.

Максимум лучше заявлять, если соискатель владеет высокими профессиональными навыками, или уверен, что принесет максимальную пользу компании или отдельному проекту.