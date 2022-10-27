Директор не оценит: что нельзя носить на работе

После длительной удаленки многие стали надевать в офисы широкие худи и толстовки или наряжаться активнее — в мини и топы. Специалисты в области стиля и рекрутинга рассказали Sibnet.ru — есть ли предел демократии в рабочем дресс-коде, какие вещи все еще остаются под запретом и какой образ может мешать повышению.

Демократия после удаленки

Пандемия значительно повлияла на офисный дресс-код. Расслабленный, домашний стиль основательно закрепился среди сотрудников и даже руководителей компаний.

«Люди стали чаще надевать на работу трикотажные изделия: футболки, топы и лонгсливы», — комментирует стилист и руководитель креативного отдела бренда верхней одежды DreamWhite Ли Грант.

Фото: © Sibnet.ru

Также, по наблюдениям стилиста, цветовая гамма стала более броской. Люди соскучились по ощущениям яркости, свободы и энергии. Поэтому стали предпочитать насыщенные, свежие цвета в одежде: розовый, синий, белый.

Одновременно с этим в офисный дресс-код стали активно врываться городские модные тенденции.

«В одежде появилась многослойность: строгие блузки комбинируют со свободными рубашками, а брючный костюм уже вполне можно представить с кедами. Тренд на оверсайз сделал образы более мешковатыми и стильными», — говорит карьерный консультант Евгения Дудкина.

По ее наблюдениям, работодатели в коммерческих структурах стали заметно снижать требования к внешнему виду сотрудников: уже многие спокойно относятся к ярким цветам волос и татуировкам на открытых частях тела.

Во многом эта демократия, особенно в небольших компаниях, объясняется нацеленностью бизнеса на результат. Фокус внимания на рынке труда перешел на сотрудника, в первую очередь, как на эффективную единицу.

«Время стало самым ценным ресурсом, поэтому для работодателей не так важен внешний вид, сколько профессиональная компетенция сотрудника и способность выдавать быстрый и качественный результат за единицу времени», — поясняет карьерный консультант.

Вещи под запретом

Но некоторые послабления в офисном дресс-коде не означают, что можно наряжаться в на работу как в ночной клуб.

«Однозначно неприемлемы вещи, которые обычно носят на пляже: купальники, короткие шорты и сланцы. Одежда, которую вы надеваете в офис, должна помогать настраиваться на рабочий лад, а не наоборот», — говорит Грант.

Фото: © Sibnet.ru

В офисе также считаются неуместными рваные джинсы, топы на бретелях, вещи с открытой спиной, платья в бельевом стиле, майки с надписями. Слишком откровенные образы, короткие юбки, яркая красная помада не подходят для работы, так как мешают воспринимать специалиста должным образом.

«Если мы говорим про офисных работников, то, однозначно, не стоит носить вызывающих платьев, которые блестят, звенят, переливаются. Даже если пришла мода на люрекс, то в пространстве офиса такая одежда будет выглядеть неуместно и вульгарно», — предупреждает Дудкина.

Повышают по одежке

По одежке не только встречают, но и повышают. «Помешать продвижению по карьерной лестнице может неопрятность, грязная или сильно мятая одежда. Такой внешний вид создает впечатление, что человек не собран и не может эффективно работать», — говорит Ли Грант.

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По словам Дудкиной, одежда не должна отвлекать внимание от человека, как от личности. Для важных переговоров с начальством рекомендуется деловой стиль сдержанных пастельных тонов. Важны такие детали как макияж, аксессуары, маникюр, свежий внешний вид. Эти правила работают и на собеседовании.

«Человек, который пришел на собеседование в чистой и сдержанной одежде и опрятном виде, тут же получал от меня плюс. И потом уже я оценивала знания и опыт. Если же человек на интервью пришел в грязных джинсах, кардигане в катышках или ярком худи, меня посещала мысль, что он не настроен серьезно и не заинтересован в получении работы», — приводит примеры руководитель IT-команды и стилист Елена Ганченко.

Или наоборот. Бывает, что на собеседование одеваются специально особым образом и тоже ошибаются.

Если одновременно есть стремление с помощью одежды подчеркнуть профессионализм и сомнения в своем образе, эксперт советует обратиться к стилисту. Совместно с ним можно разобрать имеющуюся одежду и сформировать новый базовый капсульный гардероб, который позволит собирать большое количество офисных образов из минимума вещей в гардеробе.