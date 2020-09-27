С юмором и онлайн: как успешно пройти собеседование

Как вести себя на собеседовании, чтобы пройти его успешно? К каким вопросам подготовиться заранее? Можно ли шутить, быть откровенным или лучше придержать какую-то информацию? Можно ли отказаться отвечать на неудобные вопросы?

Резюме: правило восьми секунд

«Как правило, до собеседования рекрутер рассматривает резюме соискателя. Ему достаточно восьми секунд, чтобы составить впечатление о резюме кандидата», – прокомментировала Sibnet.ru руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова.

Первые «тревожные звоночки» при оценке резюме – это частая смена места работы и большие перерывы в стаже. Далее HR-специалист оценивает опыт, умения кандидата.

Поэтому, если в промежутках между официальными трудоустройствами была работа вне штата, фриланс — это тоже стоит указывать.

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Также важно, чтобы рассказ о себе при встрече совпадал с написанным в резюме. Иначе работодатель может сделать вывод, что соискатель что-то скрывает, лукавит или приукрашивает.

Немаловажно наличие фото, информации помимо непосредственно рабочей: увлечения, взгляды, семейное положение и так далее.

«Порой соискатели пренебрегают заполнением раздела "Обо мне": могут просто пропускать его или поставить скопированные где-то слова, что может снизить шансы получить приглашение на собеседование», – поделилась Сейлова.

Подготовка к собеседованию: офлайн и онлайн

«Прежде всего, нужно подготовиться к беседе с работодателем: зайти на сайт и ознакомиться с информацией о компании, в которую проходите собеседование. Подумать над мотивацией и сформулировать, чем интересна вакансия и почему именно вы должны её занять», – советует HR-эксперт компании Kelly Services Ирина Вотякова.

Оптимальный вариант — подготовить самопрезентацию, выделить свои сильные стороны, привести примеры, где в работе они раскрывались. Также важно подумать над слабыми сторонами и как вы над ними работаете.

Отдельной подготовки требует онлайн-собеседование, которое в современных условиях – далеко не редкость, особенно в период пандемии коронавируса.

«Нужно проговорить с собеседником, через какую программу или систему будет проходить интервью, скачать и установить приложение заранее либо попробовать пройти по направленной ссылке. Также обговорить альтернативный способ связи, проверить соединение с интернетом и устойчивость сигнала, проверить наушники и микрофон», – перечислила Вотякова.

Она уточнила, что онлайн-собеседование лучше проходить в тихом месте, без постороннего шума или движений на заднем плане, в идеале подобрать нейтральный задний фон: например, белая стена в комнате подойдёт лучше, чем кухонные шкафы или ковры.

#Карьера Как общаться в мессенджерах по делу?

По информации сервиса SuperJob, почти половина российских компаний (48%) имеют опыт проведения собеседований онлайн. Среди тех, кто проводил удалённые интервью, 39% работодателей считают этот формат более удобным. При этом 73% считают, что онлайн-собеседования не заменят очные встречи полностью.

«Чаще всего рекрутеры сетуют на отсутствие визуального контакта и сложности с отслеживанием реакции соискателя, его поведения в нестандартной ситуации, а также определением личных качеств – например, пунктуальности и организованности», – сообщила пресс-служба SuperJob в ответ на запрос Sibnet.ru.

Что спрашивают на собеседовании

Существуют стандартные вопросы, которые всегда стоит учитывать, чтобы хорошо подготовиться к собеседованию вне зависимости от того, какую вакансию вы рассматриваете. Типовые вопросы на собеседовании:

Расскажите немного о себе;

Почему вы хотите работать именно в нашей компании?

Каковы ваши цели на ближайший год, 3 года, 5 лет?

Каковы ваши сильные/слабые стороны?

Какие вопросы есть у вас?

Какова причина ухода с предыдущего места?

«Каждый вопрос подразумевает развёрнутый ответ, можно даже сказать, рассказ. В это время рекрутер обращает внимание на поведение кандидата: его мимику, жесты, а также на интонацию и громкость голоса», – предупредила Асель Сейлова.

К некоторым ответам стоит отнестись особенно продуманно. Так, например, в разделе «о себе» будущий работодатель, как правило, ожидает услышать что-то о личном профессиональном пути и связь с этих прочих жизненных событий.

Ответы на вопросы о желании работать в компании и о целях на ближайшие годы — это серьезный ориентир для оценки — подходит соискатель или нет, встроится ли он в команду, возможен ли с его приходом рост какого-то направления.



По вопросу о причинах ухода с прошлого места работы оценивают многое. Например, способен ли человек справляться с конфликтными ситуациями, какие трудности для него непреодолимы, какова истинная мотивация потенциального сотрудника, насколько он корректен в хранении информации о работодателе и др.

Вопросы с подвохом

«Кроме стандартных вопросов на интервью могут сразу даваться задачки и проигрываться кейсовые ситуации», – предупреждает HR-эксперт Ирина Вотякова.

Около 18% компаний, согласно исследованиям SuperJob, используют при подборе персонала IQ-тесты. И существенно больше работодателей предлагают различные профтесты по специализации компании, к этому тоже стоит быть готовым, планируя собеседование.

Среди тех, кто хоть раз проходил собеседование на позицию менеджера по продажам, специалиста по рекламе, известен вопрос с подвохом: «Как продать ручку?», когда HR или будущий руководитель просит соискателя продать ему ручку или любой другой случайный предмет.

По информации портала WordSellers, чаще всего это делается для того, чтобы оценить упорство кандидата и желание продавать. Чтобы успешно пройти собеседование с таким вопросом, важно:

Не спешить;

Внимательно изучить товар и потребность потенциального покупателя;

Не врать;

Использовать невербальное общение – взгляды, жесты, язык тела.

По словам Вотяковой, в современной реальности очень важно учесть ограничения, которые могут быть связаны с удалённым режимом работы в случае, если этого потребует эпидемическая ситуация.

«Работодатель может больше вопросов задавать на тему возможности работы в удалённом режиме, наличия техники дома, семейного положения, не будут ли, например, маленькие дети отвлекать от работы, если нужно будет работать удалённо», – перечислила собеседница.

Она предупредила, что с помощью вопросов «Готовы ли приступать в работе в удалённом формате» (адаптация в таком случае проходит сложнее) и «Готовы ли вы по требованию компании перенести формат работы в офис?» (люди часто находят плюсы удаленной работы и не спешат возвращаться в офис), работодатель, как правило, проверяет гибкость и адаптивность потенциального сотрудника.

Как пройти собеседование успешно

Не отказываться отвечать, каким бы неудобным и неуместным не показался вопрос. Нежелание отвечать может быть справедливым, но точно станет минусом в глазах работодателя.

Часто на собеседовании можно услышать такие, казалось бы, лишние вопросы — о наличии родителей-пенсионеров, о доходе супруга, о типовых выходных и другие подобные. На самом деле, они очень важные. Таким образом работодатель косвенно выясняет ваши условия — есть ли кому помогать с маленькими детьми, какое значение для семейного бюджета имеет ваша зарплата, будет ли возможность привлекать вас к работе во внеурочное время и т.д.



«HR, безусловно, обращает внимание на внешний вид, даже при онлайн-интервью, поэтому нужно позаботиться и о внешнем виде», – отмечает Ирина Вотякова. Поэтому стоит заранее продумать, как одеться на собеседование.

Но грамотный рассказ о своих достижениях и планах всё же будет важнее, также в приоритете в случае онлайна – технические возможности, потому что, если вы не предусмотрите всё, может получиться так, что собеседование просто не состоится.

Чтобы успешно пройти собеседование, важно быть уверенным в себе, открытым, дать потенциальному работодателю понять, что ты заинтересованы в вакансии, но знаете себе цену и действительно разбираетесь в том, что делаете, советуют эксперты.

Юмор на собеседованиях уместен, но дозировано и только в тех случаях, когда возникло некоторое взаимопонимание. Например, такое возможно, если собеседование проводит будущий непосредственный начальник, и изначально у обоих сторон есть общее понимание специфики. Однако в любом случае неуместно просто хохотать и рассказывать анекдоты. Можно позволить немного самоиронии в рассказах о себе и пересказах каких-то рабочих ситуаций, не более того.