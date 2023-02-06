Эксперт объяснила, что будет с новичками в IT-отрасли

События 2022 года вызвала турбулентность в IT-отрасли впервые за многие годы. Больше всего не повезло junior-специалистам (джунам), но эта ситуация неопределенности может вскоре измениться, объяснила директор сибирского hh.ru Екатерина Дегтярева.

После февраля 2022 года весь рынок труда в России отреагировал падением числа вакансий. Однако через два месяца многие сферы показали прирост, и работодатели вновь заговорили о дефиците кадров. Иная ситуация сложилась в IT-отрасли.

В течение нескольких лет популярность информационных технологий росла. А пандемия, развитие e-commerce (электронной торговли) и удаленной работы подстегнула рост востребованности IT-специалистов.

После февраля 2022 году ряд компаний ушел из России, часть фирм отказалась сотрудничать с российскими коллегами. Катастрофы на отечественном рынке труда не произошло, но возникла турбулентность, ситуация неопределенности. Число вакансий стало падать, а резюме — расти.

Как изменился рынок труда

«IT-персонал, который обновляет резюме, не всегда, на самом деле, хочет сменить работу. Иногда это только элемент торга, который очень развит на этом рынке. И еще одна важная история — "джуны". Теперь все чаще среди начинающих тестировщиков и программистов будут встречаться бывшие бухгалтеры, например, которые решили сменить профессию», — объяснила директор сибирского hh.ru.

Однако высокая турбулентность — не значит кризис. Сейчас джуну сложнее устроиться на работу, чем в 2021 году. Однако работодатели готовы брать и специалистов без опыта, если его требования не завышены и он понимает, что ему нужно от профессии.