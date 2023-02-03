Из айтишников в сварщики: что происходит на рынке труда

Российская экономика, едва успевшая выйти из коронакризиса, в 2022 году столкнулась с новыми негативными обстоятельствами, но смогла «переобуться в прыжке». Однако рынок труда стабилизировался не до конца и в иной конфигурации. Где больше всего нужны специалисты и так ли безоблачно будущее?

Как и любой рынок, рынок труда регулируется спросом и предложением — вакансиями и резюме. Российский рынок пережил немало кризисов. После последнего, пандемического упадка, к 2022 году показалось, что он ожил. Начал расти спрос в сфере e-commerce (электронная торговля), началось восстановление розницы, в сегменте HoReCa (точки общепита). Но появились только вакансии, а в части резюме образовался дефицит.

Откуда дефицит?

«И на Западе, и у нас прошла волна увольнений, потому что пережив ситуацию в жестком кризисе, многие выгорели и уходили в никуда. И это была большая тенденция. Люди переосмыслили свои ценности, научились жить на другие деньги, пересобрать свой семейный доход», — прокомментировала директор сибирского hh.ru Екатерина Дегтярева.

Второй фактор — физическая нехватка людей. В частности, очень мало молодых специалистов в возрасте от 20 до 29 лет. Это дети, рожденные в 90-х, во времена демографического провала.

В итоге в начале 2022 года образовалась жесткая конкуренция за кадры. А после февраля вновь спрос на сотрудников. И в условиях сжатия экономики прогнозы были самые пессимистичные. Однако… катастрофы не произошло — к маю спрос вернулся.

«При этом был стрессовый фактор, был уход многих компаний из России. Однако,большого количества резюме, как ожидалось, не произошло. Мы думали, что все будет серьезнее. И даже события сентября (мобилизация) не так сильно повлияли на рынок труда», — добавила Дегтярева.

Хотя с сентябрьскими событиями и оттоком специалистов за рубеж на рынке все же произошли изменения. В IT-cфере.

IT-турбулентность

Закрытие офисов иностранных компаний и отказ от российских сотрудников, а затем объявление частичной мобилизации обернулись оттоком айтишников за рубеж и ростом резюме при падении числа вакансий.

Сейчас, например, в Сибири на одну IT-вакансию приходится в среднем 3,2 резюме. Это не критичyая цифра, но все же не типичная. Но, уверяют эксперты, говорить о кризисе рано, все дело в специфике.

«Важно понимать, что 3,2 резюме на одну вакансию не всегда значит то, что персонал хочет сменить работу. На этом рынке очень распространен элемент торга – "таким образом я повышаю себе зарплату", "так я смотрю, что происходит на рынке". Это типично для IT и доля таких специалистов высока», — объяснила директор сибирского hh.ru.

Также сократилось число вакансий в сфере маркетинга, рекламы, PR. Но несмотря на турбулентность на рынке, очередей из безработных специалистов нет и не ожидается. Тем более в нише рабочего персонала.

«Полтора землекопа»

«Если в IT хотят идти, то пойти в сварку не хотят. Те, кто набирает рабочий персонал, как были в состоянии жесточайшей конкуренции за специалистов, так в ней и остались», — поделилась данными Дегтярева.

К концу 2022 года рынок труда вышел к показателям 2021 года, чего не ожидалось даже в оптимистичных прогнозах. Произошел откат к общему увеличению спроса на кадры. И уже сейчас виден громадный спрос на широкий ряд специальностей.

По данным от работодателей видно, что они готовы брать людей без опыта, чтобы учить их и формировать специалистов под себя. Громадный спрос возник на сотрудников спортивных комплексов и салонов красоты. Эта сфера пришла в себя после пандемии и готова развиваться.

Традиционно большой спрос на рабочие специальности и рабочих в сфере строительства.

Прогнозы на 2023 год

Несмотря на то, что российская экономика смогла «переобуться в прыжке» и приспособилась к обстоятельствам, говорить о стабильности рано. Пока специалисты предполагают два сценария развития ситуации.

Возможный положительный эффект:

Рост спроса на среднеспециальное образование у молодежи, востребованность представителей рабочих профессий.

Развитие наставничества на производствах, переквалификация «белых воротничков» в «синих».

Снижение текучести персонала — в изменчивых реалиях люди будут держаться за работу.

Повышение требований соискателей к работодателям: официальное трудоустройство, белая зарплата, ДМС.

Фокус работодателей будет направлен на удержание и развитие сотрудников.

Развитие корпоративного обучения, программ для карьерного роста в компании.

Фокус на благополучие сотрудников, вплоть до связи с бизнес-стратегией компаний.

Возможный негативный эффект:

Сохранение и усиление турбулентного периода в экономике, ухудшение макроэкономических показателей и общего уровня жизни.

Демографический кризис, взросление населения, недостаток мигрантов.

Невозможность быстро возместить мобилизованных и уехавших на рынке труда.

Сохранение дефицита людей рабочих специальностей и линейного персонала.

Возможные сложности с поиском и сменой работы у «белых воротничков».

Малому и среднему бизнесу будет сложно. В целом, велики риски стагнации зарплат.

Удаленка теряет популярность среди работодателей, даже в ИТ. «Парадокс продуктивности», когда люди считают себя производительными на удаленке, а менеджеры оценивают иначе.

Но вряд ли возможно, чтобы сбылись на 100% все позитивные или негативные прогнозы. Скорее всего, произойдет «смешение» сценариев и реализуется только часть предположений из обоих вариантов.