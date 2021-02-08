НАВЕРХ
Отношения
Карьера
Любовь
Психо
Праздник
Оракул

Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру

Источник:
Sibnet.ru
226 0
Фото: © Sibnet.ru

Любая компания предпочтет нанять сотрудника с опытом. И как найти работу, если его нет или стаж небольшой? Эксперты дали советы — как составить резюме начинающим и что писать в графе «опыт», чтобы работодатель пригласил на собеседование.

Любое резюме содержит стандартный набор данных о соискателе. В начале указывается ФИО, должность, на которую человек претендует, контактные данные, фотография, образование.

Далее следует блок «опыт работы», затем уже «навыки и достижения». Именно в таком порядке работодатель предпочитает изучает информацию о кандидате. И нередко на разделе «опыт» прекращает изучение резюме.

Поэтому, в случае отсутствия рабочего стажа стоит описывать в резюме навыки и достижения сразу после контактов, выше опыта. Это поможет обратить внимание на самое важное, что соискатель хочет рассказать о себе,  выделиться и запомниться, и в конечном итоге вызвать желание пригласить на собеседование.

Навыки и достижения

«Большое количество кандидатов владеют стандартным набором офисных программ. Если вы владеете дополнительными программами, а особенно достаточно редкими, не забудьте отобразить это в резюме», — посоветовал старший менеджер по работе с клиентами, Coleman Services Константин Сероштан.

Иностранные языки – еще одно преимущество. Но не стоит завышать уровень владения. Рано или поздно работодатели проведут тестирование или проверят навыки устного общения.

В качестве полезного навыка стоит указать водительские права. Но также можно написать в резюме о прочитанной профессиональной литературе, пояснив, что в книгах понравилось.

«Хорошее впечатление производят старшие дети из многодетных семей, которые пишут в своих резюме, что привыкли с детства к домашним обязанностям, а также капитаны спортивных команд, старосты классов и курсов. Сразу видно, кто лидер и не боится ответственности», — сказала директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова.

Опыт работы

Если опыта официальной работы нет, это не значит, что заполнять этот блок резюме не нужно. Он не должен остаться пустым — допустимо, чтобы информация была нестандартной.

В стандартном резюме в этом разделе указывают места работы от самого последнего до первого с указанием должности и обязанностей. Студенту или выпускнику тоже надо показать, что уже выполнял нужные обязанности. Поэтому в зависимости от вакансии он должен указать тот опыт, в котором он достиг определенных результатов.

«Важно структурно и кратко, выделяя главное, указать: специальность, которую получает студент, можно перечислить две-три дисциплины, которые наиболее интересны, темы курсовых работ, исследования, проведенные для написания, полученные результаты», — порекомендовала руководитель отдела подбора и адаптации персонала СДЭК Анна Тюляева.

#Психо
Говорить правильно: какие слова выдают неуча

Также, по ее словам, стоит упомянуть практику или стажировку, достигнутые результаты, пройденные тренинги, сертификаты о дополнительном обучении. При этом надо указать какие знания были получены и как использовались на практике.

«Если участвовали в студенческом КВН, то вы пишите вашу роль: организатор или PR-щик (например, вы постили в соцсетях информацию о мероприятиях и создавали информационную повестку) и ваш результат: проведено столько-то игр КВН, сформирована команда из стольких-то участников, написано столько-то постов в соцсетях, они собрали столько-то комментариев», — привела пример карьерный консультант СПбГУ Мария Чистякова.

Она отметила, что главное придерживаться той же структуры, что и в случае с реальным опытом работы: описание проекта, перечисление зон ответственности и результат.

Увлечения

Многие крупные компании имеют свои спортивные команды, поэтому можно указать спортивный разряд в командном виде спорта. Также полезными для фирмы могут оказаться увлечения, которые могут быть использованы в корпоративных мероприятиях, например, актерское мастерство, ораторское искусство.

«В этом случае также избегайте холодного повествования, конкретизируйте, больше говорите о результате. Например, увлекаюсь спортом уже пять лет, получил медаль. Или люблю бег, занимаюсь уже год, начинал с 5 километров, а сейчас участвую в марафоне. Или люблю читать, читаю по одной-две книге в месяц, любимый жанр, тематика такая-то. За прошлый год прочитал 15 книг», — добавила Тюляева.

Детали

При составлении резюме новичка важно обратить внимание на детали. При оформлении резюме ни в коем случае нельзя допускать орфографических и синтактических ошибок, неровного текста, разных шрифтов.

«Фотография в резюме должна быть в бизнес-формате. Часто молодые люди на фото выглядят слишком неформально и расслаблено или вовсе не считают нужным добавить фото. А между тем, в отсутствие другой информации, фото многое может рассказать о вас рекрутеру и расположить к себе», — отметила Волкова.

Она добавила, что главный секрет резюме — прилагательных должно быть поменьше. Вместо «ответственный» написать «брал ответственность на себя», вместо «внимательный», что «выполнял работу, требующую внимания и концентрации». Достижения указывать лучше конкретике — в процентах, рублях, количестве новых клиентов и так далее.

Сопроводительное письмо

Когда резюме отправляют на почту компании, к нему часто добавляют сопроводительное письмо, которое может дополнительно привлечь внимание к кандидату.

По словам Волковой, в сопроводительном письме нужно написать три вещи: почему вы думаете, что вы идеальный кандидат именно на эту вакансию; в чем ваша мотивация к выполнению именно такой работы; почему вас заинтересовала вакансия именно в этой компании.

Сопроводительное письмо не должно быть формальным, а также слишком длинным или коротким. Оптимально — 5-7 предложений. 

Тема: Делаем карьеру
Больше половины работодателей заявили о необходимости масок
Больше половины россиян признались в доверии гороскопам
Аналитики перечислили самые востребованные профессии в Сибири
Ученые из Хакасии научились определять талант к бизнесу
смотреть все
Отношения #Карьера
О самом главном
Для роста и густоты: что подарить бородачу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Гороскоп любви: пять самых совместимых пар по Зодиаку
Свет и диета: как восстановить режим сна?
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Все статьи
  • Как выбрать презерватив
Картина дня
ЕС обсудит новые санкции против России из-за прав человека
Кремль увидел шанс встретить август с «открытым забралом»
Упреждающие и встречные удары защитят Россию от НАТО
Стоимость электроэнергии достигла максимальных значений
Подробности
•
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
•
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
•
Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирску пообещали 30-градусные морозы
Сибирь 08.02.2021 14:36
Школы Новосибирска массово «заминировали»
Сибирь 08.02.2021 14:20
Шторм разрушил остановки и дорожные знаки в Омске
Сибирь 08.02.2021 11:44
Восемь человек завалило снегом в Алтайском крае
Сибирь 08.02.2021 11:11
Самое популярное
Вандалы написали на памятнике Ленину в Томске оскорбление президента
3984
Михаил Ефремов «исчез» из колонии
3537
Парень выпавшей из окна девушки избил фельдшера в Новосибирске
3325
Байден пообещал заставить Россию «заплатить за все»
3261
Обсуждение (0)
Картина дня
ЕС обсудит новые санкции против России из-за прав человека
Кремль увидел шанс встретить август с «открытым забралом»
Упреждающие и встречные удары защитят Россию от НАТО
Стоимость электроэнергии достигла максимальных значений
Актуальные темы
Дела Навального
199
Бывший СССР
36
Человек и космос
85
Русские машины
35
Климатические войны
43
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Fazar

Двадцать лет обещает обнуленный, - верить ему себя не уважать........

Uynachalnica

Еще бы хотелось узнать, каких именно россиян они имели в виду?

лачинов

Хотелось бы знать что имеется ввиду под восстановлением? Уровень доходов какого года принят за точку...

Alexander Kondrin

Сам то что сделал,куда подвинул?Чем он прославился?Обещаниями по программе 500 дней???!
Sibnet.Ru