Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру

Любая компания предпочтет нанять сотрудника с опытом. И как найти работу, если его нет или стаж небольшой? Эксперты дали советы — как составить резюме начинающим и что писать в графе «опыт», чтобы работодатель пригласил на собеседование.

Любое резюме содержит стандартный набор данных о соискателе. В начале указывается ФИО, должность, на которую человек претендует, контактные данные, фотография, образование.

Далее следует блок «опыт работы», затем уже «навыки и достижения». Именно в таком порядке работодатель предпочитает изучает информацию о кандидате. И нередко на разделе «опыт» прекращает изучение резюме.

Поэтому, в случае отсутствия рабочего стажа стоит описывать в резюме навыки и достижения сразу после контактов, выше опыта. Это поможет обратить внимание на самое важное, что соискатель хочет рассказать о себе, выделиться и запомниться, и в конечном итоге вызвать желание пригласить на собеседование.

Навыки и достижения

«Большое количество кандидатов владеют стандартным набором офисных программ. Если вы владеете дополнительными программами, а особенно достаточно редкими, не забудьте отобразить это в резюме», — посоветовал старший менеджер по работе с клиентами, Coleman Services Константин Сероштан.

Иностранные языки – еще одно преимущество. Но не стоит завышать уровень владения. Рано или поздно работодатели проведут тестирование или проверят навыки устного общения.

В качестве полезного навыка стоит указать водительские права. Но также можно написать в резюме о прочитанной профессиональной литературе, пояснив, что в книгах понравилось.

«Хорошее впечатление производят старшие дети из многодетных семей, которые пишут в своих резюме, что привыкли с детства к домашним обязанностям, а также капитаны спортивных команд, старосты классов и курсов. Сразу видно, кто лидер и не боится ответственности», — сказала директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова.

Опыт работы

Если опыта официальной работы нет, это не значит, что заполнять этот блок резюме не нужно. Он не должен остаться пустым — допустимо, чтобы информация была нестандартной.

В стандартном резюме в этом разделе указывают места работы от самого последнего до первого с указанием должности и обязанностей. Студенту или выпускнику тоже надо показать, что уже выполнял нужные обязанности. Поэтому в зависимости от вакансии он должен указать тот опыт, в котором он достиг определенных результатов.

«Важно структурно и кратко, выделяя главное, указать: специальность, которую получает студент, можно перечислить две-три дисциплины, которые наиболее интересны, темы курсовых работ, исследования, проведенные для написания, полученные результаты», — порекомендовала руководитель отдела подбора и адаптации персонала СДЭК Анна Тюляева.

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Также, по ее словам, стоит упомянуть практику или стажировку, достигнутые результаты, пройденные тренинги, сертификаты о дополнительном обучении. При этом надо указать какие знания были получены и как использовались на практике.

«Если участвовали в студенческом КВН, то вы пишите вашу роль: организатор или PR-щик (например, вы постили в соцсетях информацию о мероприятиях и создавали информационную повестку) и ваш результат: проведено столько-то игр КВН, сформирована команда из стольких-то участников, написано столько-то постов в соцсетях, они собрали столько-то комментариев», — привела пример карьерный консультант СПбГУ Мария Чистякова.

Она отметила, что главное придерживаться той же структуры, что и в случае с реальным опытом работы: описание проекта, перечисление зон ответственности и результат.

Увлечения

Многие крупные компании имеют свои спортивные команды, поэтому можно указать спортивный разряд в командном виде спорта. Также полезными для фирмы могут оказаться увлечения, которые могут быть использованы в корпоративных мероприятиях, например, актерское мастерство, ораторское искусство.

«В этом случае также избегайте холодного повествования, конкретизируйте, больше говорите о результате. Например, увлекаюсь спортом уже пять лет, получил медаль. Или люблю бег, занимаюсь уже год, начинал с 5 километров, а сейчас участвую в марафоне. Или люблю читать, читаю по одной-две книге в месяц, любимый жанр, тематика такая-то. За прошлый год прочитал 15 книг», — добавила Тюляева.

Детали

При составлении резюме новичка важно обратить внимание на детали. При оформлении резюме ни в коем случае нельзя допускать орфографических и синтактических ошибок, неровного текста, разных шрифтов.

«Фотография в резюме должна быть в бизнес-формате. Часто молодые люди на фото выглядят слишком неформально и расслаблено или вовсе не считают нужным добавить фото. А между тем, в отсутствие другой информации, фото многое может рассказать о вас рекрутеру и расположить к себе», — отметила Волкова.

Она добавила, что главный секрет резюме — прилагательных должно быть поменьше. Вместо «ответственный» написать «брал ответственность на себя», вместо «внимательный», что «выполнял работу, требующую внимания и концентрации». Достижения указывать лучше конкретике — в процентах, рублях, количестве новых клиентов и так далее.

Сопроводительное письмо

Когда резюме отправляют на почту компании, к нему часто добавляют сопроводительное письмо, которое может дополнительно привлечь внимание к кандидату.

По словам Волковой, в сопроводительном письме нужно написать три вещи: почему вы думаете, что вы идеальный кандидат именно на эту вакансию; в чем ваша мотивация к выполнению именно такой работы; почему вас заинтересовала вакансия именно в этой компании.

Сопроводительное письмо не должно быть формальным, а также слишком длинным или коротким. Оптимально — 5-7 предложений.