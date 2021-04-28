Иркутские врачи шесть часов оперировали лицо ребенку

Шестилетний мальчик попал под цепь бензопилы и получил ужаснувшие врачей травмы лица и черепа. Лицо ребенка собирали шесть часов, «как пазл», сообщила пресс-служба Ивано-Материнской больницы.

Несчастный случай произошел в марте в Усольском районе. Отец пилил дрова, когда шестилетний сын подошел слишком близко и попал под взмах бензопилы. Родители вызвали скорую помощь, ребенка повезли в Иркутск.

В Ивано-Матренинской больнице врачи, увидев травмы мальчика, ужаснулась. Рвано-ушибленная рана шла от края роста волос через лоб на надбровную область, была повреждена лобная кость и роговица глаза, разорваны верхнее и нижнее веко, разрушены кости лицевого скелета.

Срочно начали операцию. Медики зашли в операционную в 23.30 и вышли спустя шесть часов. «Собирали лицо, как пазл — рана была рваной, и врачи шили миллиметр за миллиметром», — отметили в пресс-службе.

Послеоперационный период прошел гладко. Лицо спасти удалось, а вот зрение — нет. Ребенок ослеп на один глаз, и в дальнейшем само глазное яблоко нужно будет менять на протез.

«Сейчас умеют делать такие протезы, которые двигаются, и со стороны даже и не заметно, что это не глаз. Да и психологически тяжело остаться без глаза ребенку», — объяснил врач-офтальмолог.

Мальчику требуется длительная реабилитация – физиопроцедуры, занятия с психологом, но все это можно делать уже в амбулаторном режиме.