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Операция с вживлением электродов в мозг впервые прошла в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Красноярская краевая больница

Операцию по лечению пациента с Паркинсоном с вживлением электродов в мозг впервые провели в Красноярске, сообщает пресс-служба краевой клинической больницы.

Всего в Красноярском крае насчитывается около 5 тысяч пациентов с болезнью Паркинсона. После хирургического вмешательства пациентам для поддержания приемлемого качества жизни требуется принимать гораздо меньше медикаментов, что также улучшает их состояние.

Инновационный метод DBS-терапии основан на вживлении в определенные структуры головного мозга электродов, по которым подается электрический ток низкого напряжения определенной частоты.

Программирование осуществляет врач при помощи программатора, подбирая индивидуальные параметры стимуляции, максимально подавляющие симптомы болезни. Самочувствие пациентов улучшается уже в первые часы после операции — становится более связной речь, практически исчезают двигательные нарушения, восстанавливается координация движений.

«Имплантация DBS-системы полностью не излечивает пациентов, но значительно улучшает качество их жизни – нормализует двигательную активность и координацию движений. Наши специалисты готовы использовать эту технологию, значит, пациентам теперь будет доступен новый вид высокотехнологичной медицинской помощи у нас в крае», отметил заведующий нейрохирургическим отделением №2 Красноярской краевой клинической больницы Антон Ботов.

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