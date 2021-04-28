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Парад Победы в Томске отменили из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Томской области приняли решение в 2021 году не проводить парад Победы 9 мая из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба администрации региона.

«К сожалению, ограничения на массовые мероприятия не позволят нам организовать парад и массовое шествие. Но никакой коронавирус не может отменить Дня Победы», – сказал губернатор региона Сергей Жвачкин.

Он пояснил, что 9 мая с 8 до 15 часов будет закрыт для автомобилей и открыт для пешеходов проспект Ленина от Новособорной площади до Лагерного сада.

«Каждый томич сможет cам пройти по главной улице города с портретом своего героя из "Бессмертного полка" к мемориалу боевой и трудовой славы в Лагерном саду – возложить цветы к Вечному огню, почтить память тех, кто отдал жизнь за нашу Победу», – уточнил губернатор.

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Томск #Город #История
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