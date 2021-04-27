НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Microsoft исправит критическую ошибку Windows

Источник:
Sibnet.ru
368 1
Фото: © Sibnet.ru

Microsoft выпустила срочное обновление, исправляющее возникшую у пользователей после выхода последних крупных патчей проблему с играми.

Критическую ошибку исправят с помощью механизма Known Issue Rollback. Он помечает часть апдейта, который ответственен за проблемы, после чего вредная часть обновления будет автоматически удалена после очередного соединения с серверами Microsoft

Развертывание обновления может затянуться до 24 часов. В результате пользователи частично избавятся от проблемных патчей KB5001330 и KB5000842 для Windows 10. Microsoft признала, что они действительно вызывают проблемы с играми.

Специалисты выяснили, что сбои происходят, когда пользователи запускают игры в полноэкранном или оконном режиме без полей, используя сразу два или более монитора.

Тема: Человек и компьютер
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
Древний компьютер научили добыче биткоинов
NVIDIA порекомендовала удалить последнее обновление Windows 10
Российские хакеры украли чертежи Apple MacBook
смотреть все
Технологии #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский Минздрав сообщил о работе больниц на майских праздниках
Конфликт охранницы и пятиклассника в Кемерове привлек внимание СК
Мусоросортировочный завод запустят в Новосибирске
Юный сборщик металла в Кузбассе получил смертельный удар током
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин назвал опасным «дешевый популизм»
Россия оштрафовала Apple за монополию
Россиян принудительно застрахуют от безработицы
Школьников распустят на новые каникулы
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

025Maks

Полюбому, они сами бухие были, и барагозили по полной... вот егерь и отработал.

west_nik

Партизанщина- отдых жён от мужей, модная командировка советских времен.Пишут, что ежегодно проводятся......

jeryakob

Ктото же из создателей этой корзинки хотел прожить на 11 тыс . Но блин, деньги кончились в первый день,...

Grossmeister38rus

необязательными для некоторых компаний )))
Sibnet.Ru