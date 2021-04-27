Microsoft исправит критическую ошибку Windows

Microsoft выпустила срочное обновление, исправляющее возникшую у пользователей после выхода последних крупных патчей проблему с играми.

Критическую ошибку исправят с помощью механизма Known Issue Rollback. Он помечает часть апдейта, который ответственен за проблемы, после чего вредная часть обновления будет автоматически удалена после очередного соединения с серверами Microsoft

Развертывание обновления может затянуться до 24 часов. В результате пользователи частично избавятся от проблемных патчей KB5001330 и KB5000842 для Windows 10. Microsoft признала, что они действительно вызывают проблемы с играми.

Специалисты выяснили, что сбои происходят, когда пользователи запускают игры в полноэкранном или оконном режиме без полей, используя сразу два или более монитора.