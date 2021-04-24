Смертельное ДТП с автовышкой произошло в Омске

ДТП с автовышкой произошло на мосту имени 60-летия Победы в Омске. В результате один человек погиб, четверо пострадали, включая младенца, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, мужчина 1992 года рождения, во время движения по мосту допустил наезд на стоящее в крайней левой полосе транспортное средство Mitsubishi Canter, при помощи которого устанавливались рекламные баннеры.

Водитель легковушки скончался на месте, два его пассажира — женщина и новорожденный, а также двое рабочих, находившихся на автовышке, госпитализированы с разными травмами. Их личности устанавливаются.

Правоохранители проводят проверку, в ходе которой планируется установить все детали аварии. В частности, полицейские проверят, соблюдали ли рабочие все необходимые требования по информированию других участников движения.