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Байкальские нерпы уплыли в путешествие на льдине. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Байкальские нерпы в Иркутской области увидели большую льдину, забрались на нее и поплыли в Ангару. Весеннее путешествие животных сняли очевидцы, сообщила пресс-служба «Байкальского музея».

Утром в апреле люди на берегу увидели, как на большой льдине устроились две нерпы. Через пару минут со всех сторон из воды стали появляться нерпичьи головы. Животных активно гребли к ледяному «кораблю».

Через 15 минут на льдине лежали больше 10 упитанных «пассажиров», но новые животные продолжали стягиваться к льдине со всех сторон. Вскоре сформировалась залежка численностью около 25-30 особей.

«Дальнейшая судьба животных осталась для нас тайной – льдина вместе со своими наездниками благополучно уплыла вниз по Ангаре и скрылась из поля видимости камеры Байкальского музея. Правда, некоторые животные покинули льдину», — пишут представители музея.

Нерпы на льдинах — обычное явление. Весной животные линяют, а этот процесс лучше протекает под лучами солнца. Именно поэтому весенние залежки нерп на плавающих льдах бывают многочисленными.

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